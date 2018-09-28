剛出獄姐姐就給他千萬元！富少又開槍傷人攜槍投案

2018-09-28 19:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕家境富裕但卻前科累累的男林億富，27日晚偕女友投宿北市錦西街「百利飯店」，昨日早上他昔日在勒戒所熟識的陳姓友人前去飯店找他，但疑神疑鬼的他見對方打手機，以為是在暗中蒐證，憤而持槍朝對方腹部射擊一發，陳受重傷有性命之虞，林隨後攜槍向警方投案，以殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，家住北市大同區布市的45歲林嫌家境富裕，卻是動輒槍擊傷人的累犯，經常出入獄所服刑，去年5月出獄時，他姐姐還拿了一千萬元現金給他，希望能「好好作些小生意」，但林嫌泰半用來揮霍，購槍、吸毒、玩女人。

警方表示，林嫌在83年間，便在當時的北市景美區因拿刀殺人案被捕。隨後在93年，因毒品交易糾紛，攜雙槍到北市中山區鴨川旅館找竹聯幫林姓男子尋仇，連開4槍後大搖大擺離去，被逮入獄服刑，直到去年5月才獲假釋出獄。

警方調查，林嫌在今年1月27日，在北市寧夏路租住處吸毒，出現幻聽幻覺情形，與方姓女友發生爭吵，居然舉槍朝對方左腿射擊，但林嫌清算子彈認為短少，又以為是女友偷的，再拿槍朝對方射擊，造成方女傷勢嚴重，林嫌最後被大同分局逮捕。

林嫌2月8日獲交保後，安份沒多久，8月間又因涉嫌毒品案和槍械，被北市刑大偵五隊緝獲，但在先獲毒品勒戒處分後，疑因槍枝送醫報告尚未出爐，他又旋即獲得交保在外。

警方表示，林嫌是27日晚偕越南籍陳姓女友，到位在台北市錦西街6號的「百利飯店」投宿，今日中午11時左右，他在毒品勒戒所認識的21歲呂姓男子造訪，雙方準備要商談「合作生意」，並要轉往三重、蘆洲，但對象不在所以折返。

雙方在飯店套房聊天中，陪同呂男去的29歲陳姓男子一直後在把玩手機，引起林男驚疑，爭吵中隨即掏出預藏制式手槍，朝陳男左下腹開1槍後逃逸。陳男當場受重傷，倒臥血泊意識不清，經送往馬偕醫院急救，恐有性命之虞，院方仍在搶救觀察中。

由於林嫌「名聲太大」，又是實名登記投宿，警方調閱飯店監視畫面立即鎖定林億富，林嫌也知難逃法網，兩小時後主動攜帶作案槍械投案，全案現由警方移送偵辦中。

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