目擊開刀房凶殺案 成大英勇女醫師肉身擋住嫌犯

胡姓女醫師奮不顧身擋在嫌犯面前，導致左手也遭受波及被劃傷，因此縫了11針。（資料照）

2018-09-28 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕「我不能不拉住他，護理師會沒命！」台南成大醫院今（28日）早9點左右發生一起凶殺案，一名林姓體外循環師持刀進入手術室，朝陳姓護理師行凶，而看到行凶過程的心臟血管外科的胡姓女醫師除大聲喝止嫌犯，更奮不顧身擋在嫌犯面前，導致左手也遭受波及被劃傷，因此縫了11針。對此，成大醫院公關澄清，胡醫師的傷勢僅是劃傷，並未如外傳得那麼嚴重。

據《聯合新聞網》報導，目擊者表示，事發當時胡姓女醫師在心臟開刀房正準備要開刀，沒想到林姓嫌犯突然拿著折疊刀衝進開刀房，二話不說直接朝著陳姓護理師的肚子捅了一刀，一旁準備要動刀還沒被麻醉的病人、醫護人員與其他實習醫生見狀全都驚聲尖叫，大家嚇傻了完全沒人敢上前阻止行凶的嫌犯。

突然間胡姓女醫師勇敢的衝上前擋在嫌犯面前，還拉住他不讓他繼續行凶，擔心若不阻止恐怕陳姓護理師會被砍到沒命；而在2人拉扯間，胡姓女醫師的手也不慎被劃傷，但就算受傷她也絲毫不退讓，堅持擋在嫌犯與護理師之間。

報導指出，胡姓女醫師受到驚嚇眼眶泛紅，情緒很激動說不出話來，而左手被劃傷縫了11針，可能要休養至少半個月，才能進開刀房動手術。對此，成大醫院張姓公關澄清，胡醫師的傷勢僅是劃傷，並未如媒體報導得那麼嚴重，只要休息一陣子就好，而院方也會持續追蹤胡醫師的心理狀況。