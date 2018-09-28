正妹遇捷運痴漢襲臀 用這招讓色大叔拘40天

2018-09-28 19:18

〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓中年男子前年在捷運下班尖鋒時間，以肩背包上披掛外套為掩護，暗地伸手偷摸、抓揑正妹小麗（化名）臀部，她不甘受辱，扮演「女柯南」拿相機拍蘇男蒐證並報警；高等法院今依性騷擾防治法判蘇男拘役40天定讞。

判決指出，50多歲的蘇男明知下班時台北捷運人潮眾多，心懷不軌，2016年10月31日傍晚，從劍潭站搭乘捷運，相中身材姣好的小麗為目標，緩慢移動到她的身後。

蘇男以肩背包披掛外套為掩護，數度伸手偷摸、抓揑小麗的臀部，儘管小麗一再閃躲仍遭蘇男摸臀得逞，她不甘受辱，扮演「女柯南」拿相機拍蘇男蒐證，蘇男心虛拿起背包遮掩，小麗不放棄，直到蘇男在台北車站下車後才順利拍到他的臉部，趕緊報警。

蘇男否認性騷擾，很多人都這樣拿著外套，不能憑小麗擅自拍他照片就指控他性騷擾。

小麗咬定蘇男性騷擾她，她說，劍潭站當時人多，蘇男就站在身後，她感覺臀部被揑抓、偷摸，立即回頭就看到蘇男的手放在她的臀部上，她氣得看他時，他還故意將手舉高，且一副做虧心事的樣子，才決心無論如何都要拍照蒐證並報警。

小麗並請求法官將蘇男重判，避免將來有其他女子受害。

高院認為，小麗和蘇男不認識，應無陷害她之理，且小麗指控前後一致，蘇男又一路躲避小麗，認定蘇男性騷擾犯行明確，今判他拘役40天，可易科罰金4萬元定讞。