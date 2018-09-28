雲林褒忠民宅火警 獨居男屋主葬火窟

2018-09-28 17:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕褒忠鄉中勝路一處民宅發生大火，大火熄滅後，消防人員清理火場才發現有一名男子葬送火窟，經調查死者是65歲曾姓男屋主，至於起火原因尚待進一步調查釐清。

今天下午4點多褒忠鄉中勝路一處民宅竄出火苗，經民眾發現報案，褒忠消防分隊出動10名警消、4輛消防車、1輛救護車前往搶救。

火勢控制熄滅後，消防人員清理火場，在該民宅的一樓臥房處發現一具男屍，經家屬確認死者是獨居的曾姓屋主，初步排除他殺，並由火調小組進一步調查起火原因。