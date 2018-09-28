毒品通緝犯扮偽娘 長髮濃妝仍被警識破

警方淸查李嫌的隨身皮包。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-28 16:39

［記者陳恩惠／台北報導］新北市24歲男子李培熏，前年吸毒首次落網獲判緩起訴，去年二度吸毒判3月徒刑，今年9月初遭通緝，台北市警松山分局中崙派出所據報，循線前往李男新北市土城區租屋處埋伏，驚見1名著寶藍色露背洋裝長髮女子返回，濃妝豔抹仍掩不住地「怪」，上前盤查核對身分後，赫然發現「她」就是警方要逮的李嫌，事後還在處所內起出大批毒品，訊後依毒品及通緝罪嫌分別送辦。

松山警方調查，李男涉毒經驗僅短短2年，日前因去年於緩起訴期間再犯，遭新北地方檢察署依毒品罪嫌發布通緝，員警帶他回住處公寓搜索時，李嫌聲稱住在4樓，還主動交出一串鑰匙，但當員警在該樓層的3個分租房間逐一嘗試，鑰匙卻開不了門，其中1名中年房客聞聲應門嚇一大跳，員警詢問租客，竟沒人認識這名「女子」，直到發現另有頂樓加蓋的套房，才找到李嫌藏身處，而他則辯稱，「我剛搬來，忘記住5樓啦！」

警方隨即在他租屋處搜索，果然查出42包毒咖啡包、26個毒梅片、MDMA及2公克安非他命等毒品、磅秤外，發現滿屋內都是女性服裝、淑女鞋，桌上也放滿保養及化妝品等物；遭警查獲後，嚇得臉上妝已花、露出素顏的李嫌低聲坦承，這些就是他平日的衣著，而他說明本身就是喜歡穿女裝，否認是為了躲避查緝才扮偽娘。

李嫌帶回北市偵訊時，在警所內不時低聲啜泣，吸引不少其他員警目光，在知道眼前這名楚楚可憐的女子，竟是男兒身後，都驚訝不已；李父聞訊帶著針織衣、牛仔褲趕到警所，要他換下一身女裝，雖然通緝3個月可易科罰金，但李父狠下心決定不幫他繳罰金，要兒子「你進去給我好好反省！」

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