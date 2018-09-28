統促黨結合本土幫派暴力討債 警選前掃黑逮10人

2018-09-28 15:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕43歲許姓男子是新竹風飛砂幫派份子，又和統促黨過從甚密，2年前成立暴力討債集團，廣收小弟，四處率眾逞凶鬥狠，打人、恐嚇取財樣樣來，經警方蒐證提報為治平專案對象，26日報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，將許男及旗下小弟共10人逮捕，起獲大批棍棒、刀械與一批董念台催帳公司帳務資料。

警政署配合今年底各縣市選舉工作，藉此防制幫派以暴力方式介入選舉事務，展開全國大掃黑；新竹市警方調查，有槍砲、妨害自由、組織、恐嚇等多項前科的許男不但是新竹地區風飛砂幫派成員，2年前甚至與統促黨總裁「白狼」張安樂接觸，並與董念台合作，在新竹開設催帳公司。

警方指出，許男開設的催帳公司由董念台擔任董事，協助意見規劃，許男則獨資，並廣收小弟在新竹縣市進行暴力討債。106年12月，許男曾率幫眾趁吳姓被害人購物時，將其押上車載往密室，以手銬限制吳男行動後，便持改造手槍拉滑套，上膛後抵住吳男頭部，藉此逼迫取財。

今年3月，陳姓被害人因和許男有10萬元賭債，陳姓被害人無力償還，遭許男鎖定，率小弟持棍棒發狂毆打，恐嚇對方若不還款，就要對其不利。

新竹市警方經蒐證，組成專案小組，26日由竹市警一分局偵查隊、刑警大隊與派出所員警執行收網行動，由新竹地檢署檢察官許大偉指揮，兵分多路將許男與9名小弟逮捕。

許男向警方供稱，他和張安樂只有一面之緣，兩人參加餐會時曾合影過，但辯稱非黨員，另外，他105年5月左右開始和董念台合作開設債務催討公司，但隔年9月就與董念台結束合作關係，但警方對許男的說法存疑，訊後依組織、槍砲、妨害自由罪嫌移送。