2019新北消防年曆點將 消防王力宏、女力分隊長全亮相

2018-09-28 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發表2019消防年曆，找來澳洲2名消防猛男助陣，共同為各自拍攝的公益消防年曆拉抬聲勢；台灣的消防猛男、女力不惶多讓，包括1月猛男張世源酷似暖男王力宏、2月李偉豪則貌似巨星傑森史塔森、4月女消防官蘇筱琁象徵消防女力崛起、8月黃靖源因貌似休傑克曼，被稱為消防金剛狼、9月賴冠潔則是美女控犬員。

新北市消防局2019消防猛男、女力一字排開，陣仗不輸澳洲來台PK的澳洲消防員；其中1月張世源、今年24歲，身高180公分，酷似暖男王力宏；2月李偉豪、葉鴻慶以雲梯車為背景同場拍攝，李偉豪更酷似巨星傑森史塔森。

3月猛男林念佐今年21歲，在岩壁拍攝宣導山域安全；4月主角蘇筱琁今年27歲，為新北市消防局首位女分隊長；5月何瑋笙、23歲，扮演垂降人員救援病患；6月黃傳懿、23歲，與破壞器材合影宣導防災安全；7月劉瑞齊、21歲，在海域拍攝，宣導水域安全、8月主角黃靖源、23歲，因酷似休傑克曼，號稱消防金剛狼。

9月主角賴冠潔、29歲，為美女控犬員，她與搜救犬風、BETA共同入鏡、10月歐道錚、25歲，操作空拍機掌握災害現場；11月楊勝富、25歲，身高184公分，擁有一張明星臉、12月陳宇峻、27歲，身高182公分，手持破壞斧，展現消防陽剛一面。