中國母親跨海尋得愛女 贈警霸氣紅錦旗答謝

2018-09-28 15:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國溫州一名潘姓婦人，兩個寶貝女兒上月底豪雨期間到墾丁自由行，卻因為手機訊號問題與家人失去聯繫，潘姓夫婦透過台灣友人報案協尋，恆春警方靠著一張民宿房間照片及價格，順利找到兩名年輕女孩打電話報平安，這名中國母親上週寄來傳統的大紅錦旗表達感激，員警雖有點傻眼也相當感動家屬跨海傳送的濃厚謝意。

這起案件發生在8月28日凌晨，潘姓婦人透過台灣友人焦急報案，指稱兩個女兒今年才剛滿18歲獨自前來台灣自由行，卻從當天上午通過電話後失聯，看到台灣因強烈西南氣流雨勢猛烈，屏東還有土石流與淹水情況，非常擔心女兒發生危險，希望警方協助尋人，並提供女兒及住宿民宿房間照片。

恆春警方據報後，研判自由行對景區熟悉度有限，便集中警力尋找車城及墾丁地區民宿，但報案人只提供失聯女孩有一筆3598元刷卡紀錄與入住照片，尋人宛如大海撈針，熟悉網路搜尋的墾丁派出所警員劉偉民、何書嫻，決定從網站民宿清查3598元價位及可能入住旅店一間間打電話詢問，果然在墾丁一家民宿連絡上兩名女孩。

本來在中國急的快發瘋的潘姓婦人，連絡上女兒後心情大好，不斷透過台灣友人向警方表達感激，上週更以中國最具誠意的「大紅錦旗」，繡上「全力協尋愛女、閃耀警界之光」寄到墾丁派出所感謝。

墾丁派出所員警指出，一般民眾受到幫助後通常會寄卡片或是打電話致謝，收到錦旗還是頭一遭，剛開始有點傻眼，但仔細思量後，認為是這名中國母親表達難以言喻的感謝方式，決定高高掛起錦旗留念，也呼籲年輕男女出門旅遊應隨時與家人保持聯繫，以免家人擔心。