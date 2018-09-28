獨坐車內自言自語拒盤查 小黃運將竟想撞警飛車逃

2018-09-28 15:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰警分局員警今天凌晨1時多，在大里德芳南路口發現有輛計程車靜止不動，孫姓駕駛一人獨坐車內，看起來是在自言自語，警方欲上前盤查，孫姓駕駛竟意圖衝撞員警，與警方展開驚險的追逐戰，並逃回所居住的社區，過程中不但撞壞警車，還撞歪社區大樓地下停車場的柵欄，員警將孫姓駕駛帶回偵訊，依法偵辦。

大里分駐所員警今天凌晨在國光路巡邏時，發現有一輛計程車停在德芳南路，孫姓駕駛獨自一人在車內，好像在與人說話，因車內無人，警方覺得奇怪，便前往盤查要了解情況，但孫姓駕駛竟試圖衝撞警察，接著駕車逃跑。

3輛巡邏警車沿途追逐，中途有多次攔截，但孫姓駕駛都從縫隙中脫逃，曾有一次攔截成功，員警要求下車，但孫男就是不下車，警方拍打車窗，孫男竟又脫逃，警方再次展開追逐，孫男還開上74號快速道路，開至公園街旁的所住的一棟社區大樓地下停車場。

警方表示，根據調查，孫男有躁鬱症病史，為何不接受盤查，一直跑給警察追，原因還在調查。

警方表示，在孫男駕車逃跑的過程中，並不在乎是否會撞到人，而員警追了半個多小時，一開始東區有追到，員警有拍窗請他下車，但他拒絕下車，還倒車駛離，撞到員警的巡邏車，並逃回所住的社區大樓的停車場，還撞歪停車場的柵欄。

警方一路追到地下停車場，但孫男躲起來，被警方找到，而孫男的情緒還是相當激動，警方先將孫男帶回分駐所，依照妨害公務和社會秩序維護法偵辦。

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