破壞搶救、翻車輪 台澳消防猛男同場PK

2018-09-28 14:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發表2019消防年曆，由酷似王力宏的一月猛男張世源、國家地理頻道獵火人－女分隊長蘇筱琁等人帶領消防猛男、女控犬員們們一起亮相，不同於以往，來自澳洲的2名消防猛男也現身，台灣、澳洲消防猛男同場PK破壞搶救與考驗體力的翻滾大車輪，台澳猛男互有領先，從公益建立防災外交，不僅彼此打氣，也為各自的消防年曆拉抬聲勢行銷。

新北市消防年曆發表邁入第9年，今年延續推廣災防、公益出發，更與澳洲駐台辦事處合作，請來2名澳洲蕭防猛男，一方面進行防災交流，同時也宣達台澳消防員為照顧弱勢、動物保護等公益出發，共同推廣兩國的消防年曆。

今天台澳猛男喜相逢，新北消防2019年曆7月主角猛男張瑞齊與澳洲昆士蘭州消防救護隊猛男David Raciti也以翻滾大車輪揭幕，在新北市消防局副局長陳崇岳鳴槍、澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善見證下，台澳猛男開始翻起車輪，澳洲猛男第一翻時，就稍微偏離軌道，但仍急起直追，雙方在終點時打成平手。

新北市消防局長黃德清感謝各界支持消防年曆，希望透過拍攝消防形象月曆將「安全」推廣至每一個角落，把民眾的安全捧手掌心呵護，很感謝澳洲消防員跨海聲援；澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善表示，澳洲有森林大火、台灣有地震、颱風等災情，2國在救災上可以多加交流，互相支援，她樂見2國消防員都為公益而拍攝年曆。

澳洲消防員David Raciti在昆士蘭州服務，Jeff Leech則任職澳洲航空消防隊，目前駐守黃金海岸，2人拍攝消防年曆各有3年、7年時間，他們說，會跟貓、狗等動物一起拍攝，主要是希望能為動物保護盡點力，尤其得知台灣新北的消防員也拍攝消防年曆，很期待這次的相會，對於新北的消防規模、建置都感到很新奇，希望未來能進一步交流。

陳崇岳說，新北市消防局2019消防年曆與「喜憨兒社會福利基金會」合作，凡捐出30張9月份發票，就可兌換月曆公益限量活動，希望拋磚引玉，埋下愛的種子。