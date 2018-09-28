縱火奪9命李國輝被判死刑 再判賠罹難孝警父母526萬

2018-09-28 12:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕緬甸華僑李國輝去年11月在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死，一審依殺人罪判李男死刑，其中一名罹難員警王志偉父母，白髮人送黑髮人悲痛萬分，向李男提出民事訴訟，新北地院今判李男須賠償王父母共526萬餘元，可上訴。

李國輝自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，去年11月初，李男經胡姓好友收留同住在本案隔間雅房內，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是蘇姓同鄉所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。11月22日凌晨，他竟在租屋處縱火，結果導致好心收留他的胡男及其他根本不認識他的共9名房客死亡。

其中一名死者是台北市吳興街派出所員警王志偉，老家在苗栗，在該處租屋已10年，高齡70歲、63歲的王父、王母，不捨長子早逝，迄今仍難以接受兒子離開的事實，王父向李男求償喪葬費38萬餘元、扶養費78萬餘元及精神慰撫金200萬元，共316萬餘元；王母則求償扶養費109萬餘元及精神慰撫金200萬元，共309萬餘元。

李男不願出庭，也未提出書狀聲明，法官審酌李男迄今仍被羈押，無工作收入，喪葬費、扶養扶均准許，精神慰撫金則認為以各150萬元為適當，今判李男須賠償王父266萬餘元、王母259萬餘元，共計526萬餘元。