這呢好康？千元無期限使用機車 原來是偷來的

2018-09-28 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕鐘姓男子前天騎贓車在路上趴趴走被警方攔查，他辯稱是綽號「阿宏」友人因缺錢花用同意以1000元現金為代價，將機車借給他無限期使用，「有這呢好康的代誌」？！警方當場質疑並請他說出阿宏資料，他卻連對方住處及聯絡方式都說不出來，偷車犯行當場露餡。

台中市第四分局春社派出所警員李作安、李俊德當天下午巡邏途中發現前方一輛機車行車搖晃明顯不穩，一度以為對方酒後騎車追上前在向上路五段某超商前實施攔查，結果56歲的鍾姓騎士沒有飲酒，反到是警方查出機車早在8月底遭竊，且鐘男有竊盜刑案紀錄。

警方進一步告知機車是贓車時，鐘男聽後神色慌張直說「哪有可能!我朋友沒跟我說!」還表示，日前在嘉義火車站認識一名自稱阿宏的友人，阿宏因缺錢花用同意以1000元現金為代價，將機車借給他無限期使用，他遂將該機車作為代步工具一路從嘉義騎到臺中，沒想到被員警攔查。

但員警請他提供關於阿宏的資料時，他壓根說不出對方的住處與聯絡方式，員警認鐘男係犯後辯解之詞，訊後仍依竊盜罪嫌送辦，隨後當電話通知車主時，對方得知機車竟在台中被尋獲，大感不可思議，直呼「我那輛老車還可以騎到台中喔!不會壞嗎？!」對於員警尋獲失車，頻頻感謝。