李文控「侵占李敖遺產」 李戡今將向地檢署提誣告

李戡今日表示將向地檢署對李文提出誣告。（資料照）

2018-09-28 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕知名作家李敖今年3月病逝後，他的非婚生女李文向李敖妻子王小屯、同父異母弟弟李戡、妹妹李諶提告，要求分割遺產，昨日遺產官司也在台北地方法院開庭，李文要求分得四分之一遺產和骨灰，也要求李戡等人支付500萬元。針對李文在26日另外向李戡提出的「侵占遺產」告訴，李戡在臉書上回應，父親李敖早已公開說過所有財產都給了母親，預告下午將在台北地檢署對李文提出「誣告」告訴。

李文在父親李敖逝世後，向王小屯、李戡、李諶提告，要求「親子鑑定、認祖歸宗」、「拿到遺產四分之一」，台北地方法院家事庭昨日開庭，李文、李戡皆親自出庭。李文前天也到台北地檢署遞狀，控告王志慧、李戡、李諶侵占罪嫌，認為3人共同侵占她應繼承李敖的四分之一遺產，另外也未於9月18日截止日前申報遺產稅。

今日李戡在臉書上表示：「父親過去不只一次在媒體上公開說過，所有的財產都給了我母親。」指出李文明知道這一點，卻還對他本人、母親和妹妹在26日提出「侵占遺產」告訴，李戡說：「今天下午3點，本人將在台北地檢署對李文提出誣告告訴。順帶一提，這是我人生中第一次到地檢署去遞告訴狀，歡迎各位媒體朋友前來採訪，謝謝。」