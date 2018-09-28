涉違法使用「太平洋」商標遭訴 SOGO董座黃晴雯出庭

2018-09-28 12:39

〔記者溫于德／台北報導〕遠東集團2002年入主太平洋SOGO百貨後遭太平洋集團認為沿用「太平洋PACIFIC」商標，由旗下子公司豐洋建設出面提告，案經檢方查辦，依違反商標法起訴已更名為遠東SOGO的董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松。全案今天再開，被告均維持無罪答辯，汪郭鼎松律師趙相文則神反問，「難道台大補班會被誤認成台灣大學？」

黃晴雯稍早仍做無罪答辯；至於汪郭鼎松、則由律師王照宇表示，兩家公司無論知名度或營業額均相差甚鉅，主客觀上均不會遭混淆，且SOGO因善盡社會責任、近年來已獲國內16獎項，大多為零售業首例，這也代表「聲譽」或「活動能見度」均高於豐洋，不致讓消費者混淆或侵害商標。

汪郭鼎松另位律師趙相文則問，「難道台大補班會被誤認成台灣大學」、「緊鄰政治大學的政大書局也會被誤認？」

黃晴雯委任律師則請求傳喚公司內楊姓法務經理、原因在於，楊男是負責研究該商標是否可露出之人，由他說明將更為清楚；至於檢方原欲以證人身分傳喚章民強出庭，則因被告均不爭執證據能力，已捨棄傳喚。

法官庭末欲諭知下次庭期時，被告因百貨週年慶將屆、盼能定在週年慶最後一日、11月25日之後；最後定11月30日再開。

黃晴雯離庭後未表意見，至於她的律師宋耀明庭後則說，豐洋公司原本董事長為章民強，日前已改由他人出任，並向法院具狀表示「本案商標不予追究」，但因商標法屬非告訴乃論罪，所以持續審理。