3年輕人趁老婦看店搶古玩 200萬贓物不識貨賣3萬6

2018-09-28 12:59

［記者楊政郡／台中報導］今年5月1日勞動節，大白天3名搶匪進入台中市中區平等街某「藝廊」，假借選購玉珮，趁婦人（76歲）一人看店，聯手搶了冰種玉5個、龍銀8個、銀元2個、銀錠4個、古銅幣21個及大塊玉1個（價值約200萬元），逃離現場，跑到高雄地區銷贓，賣得3萬6千元朋分，警方追回約7成贓物，依加重強盜罪起訴陳、鍾、邱等3人。

檢察官調查指出，陳嫌（21歲、有竊盜、詐欺等前科），今年4月30日在中區某網咖，與友人鍾嫌（22歲）、邱嫌（22歲）等人，談及缺錢花用，竟共謀以強盜財物，異地變賣方式換取現金花用。

5月1日勞動節當天上午10時許，選定中區一家藝廊，發現當天僅有一名年邁老婦看店，3人在旁徘徊觀察多時，中午12時許進入後佯裝選購玉珮，趁被害人夏王女士（76歲）一不注意，加上年邁體弱，將老婦壓制在地，搶走冰種玉5個、龍銀8個、銀元2個、銀錠4個、古銅幣21個及大塊玉1個，隨即逃離現場。

檢警根據監視器所定陳嫌等3人，被告3人都無業遊手好閒，見被害人老邁，以攻擊手段強制壓著老婦的頭部及手部在地上，讓老婦無法抵抗，精神及身體遭受極大恐懼。

當天得手後立即到高雄新興區及楠梓區變賣贓物，計得款3萬6千元，3人把做案時所穿衣物換掉，丟棄在高雄市三民區某旅館內，3人朋分贓款花用殆盡，警方循線到兩家蒐贓的骨董店，查扣贓物約7成回來。

被告等到案後坦承不諱，以加重強盜罪起訴，將面臨7年以上有期徒刑。