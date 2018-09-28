學校警衛「按摩」猥褻7歲女童 判3年2月定讞

2018-09-28 12:47

〔記者張文川／台北報導〕高雄市某國小呂姓男警衛，3年前假藉為小一女童「按摩」，用手來回撫摸女童大腿後側，進而按壓女童「尿尿的地方」，呂坦承有摸大腿，但否認猥褻下體，為證清白還自費通過測謊，但因女童指證歷歷，歷審法官皆不採信自費測謊報告，依加重強制猥褻罪判呂男判刑3年2月，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，2015年5月中旬放學時間，7歲小一女童在學校大門警衛室內等媽媽來接，女童指控，期間她開始和「警衛伯伯」聊天，聊到她幫爸爸按摩時，爸爸都會痛得哇哇叫，但她並未要求警衛幫她按摩，警衛卻說「我幫你按摩好不好？」說完就直接按摩她大腿，她當時還在想「背書包應該是肩膀酸，為什麼警衛伯伯不是按我肩膀，而是按大腿」。

女童說，她不喜歡被陌生人摸，會感覺害怕、很不舒服，就略微移動身體閃躲，警衛接著就碰到她「尿尿的地方」不放手，她嚇了一跳，因為那裡離大腿明明還很遠。

此時剛好女童母親抵達學校，女童急著說「媽媽來了，我要回家了，掰掰」，呂男才停手，女童衝出警衛室，回家途中她問媽媽：「警衛伯伯為什麼要摸我尿尿的地方？」說出過程，母親就叫她以後別再進警衛室，當晚帶她去警局報案。

呂男坦承有摸大腿、沒摸私處，「我看她跑來跑去，可能腿會酸，才伸手按摩她的膝蓋外側，不是故意撫摸或碰觸私處」，為了自表清白，呂男還自費向民間公司接受測謊，取得無不實反應的報告。

法官將報告送交調查局鑑定，認定民間報告無法佐證呂男有沒有說謊，且被害女童指認歷歷且前後一致，以7歲年齡而言若非親身經歷，指控難以如此明確，因此不採信測謊結果，但考量呂男賠償40萬元和解，歷審皆判3年2月，案經上訴，最高法院今駁回呂男上訴，全案定讞。