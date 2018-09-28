賣手機遭告詐欺還收到偵查隊簡訊 警澄清假簡訊、網友促反告

2018-09-28 11:27

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕王姓網友在臉書社團「爆料公社」po文說，她朋友面交賣了1支iPhone8+，隔天遭買家以瑕疵為由提告詐欺罪，還收到署名「竹東分局偵查隊」的手機簡訊要她去做筆錄或和解；網友紛紛建議賣家反告：「羨幕事主年終靠這一筆了！」「也許你可以賺回一支iPhone Xs的錢。」

竹東警分局表示，警方不會用手機簡訊通知案件當事人來做筆錄，這則簡訊絕對不是偵查隊發出的，發送者有觸犯刑法第158條第1項僭行公務員職權罪和第339-4條詐欺罪的嫌疑，將詢問當事人展開調查。

王姓網友po文說：「這是最新的詐騙手法嗎？最近哀鳳剛出新機，昨天面交賣了一台I8+，今天就被提告詐欺罪了？」買家表示手機無法充電，還在保固內卻不想送原廠，說去外面估價修理2500元，要是不出就走法律途徑，果然也非常有效率的表示已報案告賣家詐欺，還傳竹東分局竹東派出所報案三聯單的部分內容照片給賣家，賣家也收到「竹東分局偵查隊」的手機簡訊要她去做筆錄或和解了事。

簡訊內容為：「XX女士你好，本所已受理你以被告身分之詐欺嫌疑人，請於三天內到竹東分局做筆錄，若三日內無法到案說明，本所將拘提到案，或是與當事人和解並撤銷告訴！竹東分局偵查隊！」

不過賣家透過手機App反查這個發送簡訊的電話號碼，結果竟是被舉報為色情簡訊的門號，他們去詢問附近派出所，也確認這是假簡訊。

網友們紛紛表示，「那個簡訊真的很假~」「吉他，剛好領一筆獎金。」「反告賺一波，我怎麼都遇不到，我也想過年加菜，哈哈！」「有人要提早送年終給你花了。」