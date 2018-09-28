行經長下坡疑煞不住！苗栗砂石車翻覆駕駛送醫

砂石車翻覆，警方現場調查。（記者彭健禮攝）

2018-09-28 09:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天上午8點多，一輛砂石車在苗栗縣三義鄉台13線與140號縣道路口附近翻覆，駕駛李姓男子一度受困車內，經消防人員搶救，送醫急救。警方初步研判，砂石車疑因煞車失靈肇禍，詳細原因有待調查。

苗栗縣消防局今天上午8點20分，接獲通報，指三義鄉台13線與140號縣道路口附近，有一輛砂石車翻覆，派遣三義消防分隊前往救援。

警、消人員到場，發現砂石車側翻在140號縣道路東行的對向車道，車上砂石傾倒在路肩，駕駛李男則受困在車內，動用破壞器材救出，李男頭部有撕裂傷、意識清楚，送往台中大甲光田醫院急救。

警方表示，詳細車禍原因有待調查，但據行駛在砂石車後方的用路人表示，砂石車循台13線往南行駛，因該路段為下坡，但砂石車車速很快、似乎沒有煞車，於右轉入140號縣道後，就翻覆。

李男的同事獲報，也到場關心，表示李男要載運砂石到台中后里，應該要直行，卻切往140號縣道，因李男不可能會走錯路，研判李男可能發現車輛煞車失靈，若直行台13線的長下坡路段，會導致更嚴重的車禍，所以選擇先切出140號縣道。

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砂石車翻覆，李男受困車內，消防人員搶救。（記者彭健禮攝）

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