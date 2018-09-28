保七警霸氣嗆「你什麼隊長？」 假隊長掛電話45萬飛了

（記者楊政郡翻攝）保七及轄區員林派出所4員警圍住張先生、怕他又要把錢匯給詐騙集團（記者楊政郡攝）

2018-09-28 08:50

［記者楊政郡／台中報導］彰化縣70歲張先生疑似掉進詐團陷阱，假偵查隊長「陳文清」來電，以阿伯個資被盜用涉及刑案、洗錢為由，要阿伯交付45萬給檢察官，否則要管收，阿伯在銀行緊張提款，保七員警利用阿伯的電話，向對方回應「你什麼隊長？你再說一次！」對方洩氣地掛電話，阿伯才相信是遇到詐騙了，保住45萬血汗錢。

彰化張先生在9月中旬一直接到自稱「台北市警局信義分局偵查隊長陳文清」來電，對方連名帶姓講出來，張先生毫不懷疑，幾次來電，以他的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要阿伯交付新台幣45萬給檢察官保管，不然就會被管收坐牢，不斷以電話恐嚇，並強調偵查不公開，如果阿伯和別人說，會罪加一等。阿伯從來沒有接過這樣的電話，十分害怕。

今年9月21日上午張先生依指示到台銀員林分行領款，因不斷低頭講電話，神情緊張，引起台銀行員注意，還有現場保七員警上前關心。

一夥人圍住阿伯要他講出匯款原因，越聽越像被詐騙，阿伯剛開始說這個錢是要給台北兒子裝潢用的，保七員警耐心查證下，戳破阿伯這種應付性回答，阿伯又說原因「絕對不能說」，只能讓有關的「治安人員」知道。

因對方連名帶姓，意味不怕你查，阿伯始終相信對方。在保七員警及當地派出所員警聯合追查，查到信義分局偵查隊，根本就沒有所謂「偵查隊長陳文清」這個人，因而利用阿伯電話，對方還反問「你幾年畢業的？」保七員警霸氣回應「你什麼隊長？請你再說一次！」對方這才悻悻然掛電話放棄，阿伯也才相信真的被騙。全案交由轄區員林分局員林派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。