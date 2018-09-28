涉貪案纏訟6年多 林益世今早發監執行

林益世（左）今將向台北地檢署執行科報到發監執行。（資料照）

2018-09-28 08:39

〔記者錢利忠／台北報導〕纏訟6年多的行政院前秘書長林益世收賄案，最高法院先針對1580萬元來源不明財產的部分，判林益世2年徒刑確定；今早林益世將向台北地檢署執行科報到發監執行。

至於林益世被控在立委及行政院秘書長任內，收受爐渣業者地勇公司陳啟祥6300萬元賄款、向陳啟祥索賄8300萬元未遂等涉貪污的部分，已發回高等法院更審中。

戶籍地設於高雄市的林益世，原應向橋頭地檢署報到發監執行，但他考量妻小都住在台北，為求親人探監方便，請求由北檢執行發監。

此案是由特偵組（已裁撤）於2012年10月25日偵結起訴，並具體求處無期徒刑；犯罪事實有3區塊，一是林益世在立委任內，收受陳啟祥6300萬元賄賂，協助地勇取得契約；二是擔任行政院秘書長任內，向陳啟祥索賄8300萬元未遂；三是1580萬元的不明來源財產。

針對林益世親人涉案部分，林母沈若蘭於案發後，燒毀95萬美元贓款，並將1800萬元現金裝袋，綑綁磚塊沉入水池，被依湮滅隱匿刑事證據罪判刑5月，可易科罰金15萬元確定。

林妻彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤等3人被控洗錢的部分，因一、二審都判無罪，最高法院依速審法規定駁回檢方上訴，3人無罪確定。