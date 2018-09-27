3000公尺跑步測驗標準 男警盼增設30歲級距

2018-09-27 23:46

〔記者王捷／台南報導〕警察常年訓練的3000公尺跑步測驗，讓平時作息不正常的外勤警員喊累，並認為警政署訂的標準不公平，因為在39歲之前的所有男警，必須在18分鐘內完成3000公尺才算及格，也就是說39歲的男警與剛從警專畢業19歲的男警，標準相同，但40歲標準是24分、50歲是30分，兩個歲數有不同的級距，唯獨19到39歲沒有，台南市警局訓練科得知後表示將反應給警政署。

常年訓練辦法是在2003年公布，雖然辦法規定中有規定常訓內容有射擊、柔道、跆拳道、綜合應用拳技或其他應勤技術訓練，不過演變至今，常見的常訓訓練剩下跑步、射擊與綜合逮捕術，目的是希望外勤能自主訓練。

雖然常訓目的是自主訓練，但官校考試以及升遷，也會參考常訓成績，不及格會失去考試與升遷資格，如果測驗不過有補測的機會，但如果成績好，也有獎勵機制，訓練科指出，例如在3000公尺跑步測驗時，如果成績在測驗單位的前5%就可以記獎。

雖然獎勵機制讓部分受測警員有動力，同時也有警員認為跑步測驗，是全部常訓測驗中較不公平的一項，因為測驗及格標準，39歲與19歲的警員相同。

外勤警員說，在39歲以前的男警員3000公尺要跑18分以內才會及格，對剛畢業的警員來說很容易，但是對在外勤長期作息不正常的39歲警員來說，有點吃力，如果平時沒有運動為了及格，會帶來身體負擔。

訓練科指出，依警政署所訂標準，男警測驗到40歲及格分數是24分鐘，50歲增長到30分鐘及格，每10歲有一個級距，但19歲到39歲的跑步及格分數沒有級距，由於外勤勤務特殊，如果有多增設一個30歲的級距，或比造軍方跑步測驗有一定的年齡級距、溫度太高不測驗等標準，對外勤警員不會造成身體上的負擔，會再請教官與警政署反映。