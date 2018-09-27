9/27 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-09-27 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第107000232期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由桃園市桃園區同安里南平路235號1樓的「廣明商行」開出；第107000078期威力彩及第107000136期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000078期威力彩中獎號碼為「02、04、23、24、32、38，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共88注中獎，每注可得2萬元；伍獎共339注中獎，每注可得4000元；陸獎共2855注中獎，每注可得800元；柒獎共4558注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4409注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬6996注中獎，每注可得100元；普獎共5萬5157注中獎，每注可得100元。

第107000078期38樂合彩中獎號碼為「02、04、23、24、32、38」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共89注中獎，每注可得5750元；二合共2228注中獎，每注可得750元。

第107000136期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、09、11、12、17、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共428注中獎，每注可得500元；肆獎共4745注獲得，每注可得100元。

第107000232期今彩539中獎號碼為「14、16、19、23、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共6088注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9753注獲得，每注可得50元。

第107000232期39樂合彩中獎號碼為「14、16、19、23、27」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共309注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8642注中獎，每注可得1125元。

第107000232期3星彩中獎號碼為「579」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000232期4星彩中獎號碼為「1820」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」