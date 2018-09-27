9/27 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、04、23、24、32、38，第二區：01。
38樂合彩：02、04、23、24、32、38。
雙贏彩：01、04、06、07、09、11、12、17、18、19、23、24。
今彩539：14、16、19、23、27。
39樂合彩：14、16、19、23、27。
3星彩：579。
4星彩：1820。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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雙贏彩：01、04、06、07、09、11、12、17、18、19、23、24。
今彩539：14、16、19、23、27。
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