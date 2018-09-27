9/27 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-09-27 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、04、23、24、32、38，第二區：01。

38樂合彩：02、04、23、24、32、38。

雙贏彩：01、04、06、07、09、11、12、17、18、19、23、24。

今彩539：14、16、19、23、27。

39樂合彩：14、16、19、23、27。

3星彩：579。

4星彩：1820。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

相關關鍵字： 今彩539 台彩 台灣彩券 威力彩 開獎 雙贏彩