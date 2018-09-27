遺體不見了！ 司機冒名愛心協會接體惹議

中華民國善願愛心協會19年來無償為近3000名孤苦弱病者安葬，近來卻傳出遭冒名領走遺體；善願協會無法接受恐遭汙名化，擬提告；圖為善願協會替個案舉辦隆重告別式。（圖由中華民國善願愛心協會提供）

2018-09-27 22:17

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕「中華民國善願愛心協會」多年來已無償為2928名孤苦貧病者收屍，但今天獲悉遭冒名從新北市雙和醫院接走貧苦的劉男遺體，並向家屬收費；院方社工說，原以為是轉介的善願協會載走遺體，確認後驚覺遺體不見了，後來查出遺體被另家業者接走冰存，不名人士更冒簽「善願」字樣；善願協會會長郭志祥直斥冒名接體、收費行徑嚴重傷害長年免費殮葬的善願美名，將提告保全聲譽。

善願協會會長郭志祥說，協會志工昨接獲雙和醫院社工詢問59歲劉姓死者後續喪葬狀況，協會志工一頭霧水，表示沒載走這具遺體，社工一查，對於還沒開出轉介單，劉男遺體卻遭接走頗感訝異，連忙向往生室委外業者確認，發現接體者23日下午署名「李仔明」，冒簽「善願」及留下協會電話。

雙和醫院社工室說，劉男居住三峽，路倒被送到院內，上月23日不治，顧念劉男貧苦，無力辦理後事，原要替家屬轉介善願協會免費喪葬，事後轉報中和警分局查出劉男兒子身分，通知死者前妻沈女等人到院指認、處理後事。

沈女說，她與前夫離婚25年，獨力養大一對兒女，基於死者是兒女父親，找來從事殯葬業的乾姊處理後事，23日下午6時許接體時，她只在屍袋收費處簽名，沒看到接體司機在遺體領回切結書上簽名，連她名字、資料也都是不明人士冒簽；載走劉男遺體的業者說，受家屬委託接體，司機當場沒簽名，強調經營殯葬業29年，獲悉接體時冒簽善願情事也感錯愕，真的不清楚何人冒簽，但對造成善願困擾致歉。

本報記者向新北市殯儀館查證，確認劉男23日送入館冰存，由該業者代替家屬申請，參加10月4日的聯合奠祭。

院方說，昨緊急介入調查，初步了解往生室向家屬確認由自行找來的禮儀業者承辦劉男後事，由禮儀業者司機接體載走，目前已保全當天接體時監視影像，將待善願協會報案後，配合警方調閱釐清全案。

中華民國善願愛心協會是由廣告禮品業者郭志祥創立的善心團體，從「募人不募款」出發，22年來累計達10多萬人次志工投入免費殮葬、行善體驗、賑災、送癌末營養品與優秀學子工程等愛心服務，難能可貴處，善願沒接受外界捐款，所有愛心都由志工出錢出力完成。