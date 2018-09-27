通緝犯揮刀與女友分手談判 警拔槍嚇阻搜出值50萬毒品

2018-09-27 21:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方與社區里長、大樓管委會建立LINE群組發揮功效！新興分局警方獲LINE通報有男子於轄內停車場揮舞，警方圍捕這名李姓通緝犯，擔心路人遭挾持，一度拔槍嚇阻、壓制，並在車內搜出市值50多萬的各式毒品。

前金所今天說，3、4天前在社區LINE群組接獲反映，社區內有可疑車輛徘徊，一名男子咆哮騷擾住戶，員警到場了解，登載車號備查，不料，社區LINE群組又傳來通報，八德路口停車場有男子持刀，涉嫌對一名女子揮舞，警方立即趕往現場。

警方發現持刀男子是涉妨害自由遭判刑9個月的李姓通緝犯（26歲），李男見警立即躲進黑色賓士車內，警方見狀掏槍喝令下車，搜索轎車後車廂，驚見K他命120.83公克、搖頭丸6.84公克、毒咖啡159包（總重1547.81公克）等毒品，同車友人張男（27歲）也被查獲K他命0.56公克。

警方調查，李男和周姓女友（20歲）鬧分手，約在停車場內談判，涉嫌拿出開山刀揮舞嗆吼女友，社區居民見狀通報，進而破獲毒品並逮獲通緝的李男。

李男供稱毒品買來吸食，否認販賣，但持有價值約50多萬的毒品，警方懷疑李男說詞避重就輕，至於同車張男持有毒品，全被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送，李男的周姓女友被帶回驗尿，釐清有無涉及吸毒。

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