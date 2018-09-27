批李戡讓她被「封口」 李文：現在「只有hate」

李文比出「封口」手勢。（記者溫于德攝）

2018-09-27 18:37

〔記者溫于德／台北報導〕李敖女兒李文與同父異母弟弟李戡等人爭遺產官司今天下午開庭，歷經1小時的庭訊已結束，李文庭後原相說明開庭內容，但聲「被下封口令」，並未多言，但她認為，「是李戡要求所致」，離去前說，「和李戡之間沒有愛、只有hate（恨）」；但李戡離開前否認有提「封口」要求，他也遵照法官指示，未就案情發表意見。全案靜候核辦。

不能多談案情的李文說，她在中國維權（維護權利）十餘年，也為民眾打了十幾個案子、勝訴率百分之90，中國北京沒有任何法官或庭長會告訴她庭後「不准講話」，但在台灣，卻被法官做此要求，還要求在單子上簽名，「應該是對方（李戡）要我（封口）」，她覺得滿彆扭的，「因為我覺得台灣不用像中國一樣跳火牆」，事實卻非如此。

李文接著說，本案關於家事、遺產分不清楚以及重男輕女等問題，原本希望給全台女性維權，但因被封口、不得多談，因此希望這個案子趕快over，她就可以講了。

離去前，李文秀出今天戴的手環，上面刻著「Love makes the world go around（愛讓這個世界運轉）」，但她說，和「李戡之間沒有愛、只有hate（恨）」。

相關影音