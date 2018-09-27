唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 遭依強制猥褻罪嫌送辦

監視器畫面拍下唐男強抱、強吻女童。（民眾提供）

2018-09-27 17:51

〔社會中心報導〕行政院政務委員唐鳳的胞弟日前帶著3歲的兒子外出玩耍，沒想到，唐男疑似4度強吻正跟兒子玩耍的4歲女童，最後被女童母親目擊，嚇得趕緊將女兒帶回家，事後氣得報案提告，警方昨晚通知唐男到案，訊後依強制猥褻罪嫌送辦。

據了解，本月19日晚間6時許，唐男帶著3歲的兒子前往社區附近的空地玩耍，當時一名年輕媽媽也與4歲、2歲的女兒在空地散步，姊妹倆看到同年紀的玩伴相當開心，3個孩子便在空地嬉鬧，唐男及女童母親則在旁看顧。

沒想到，女童母親一時忙著照顧妹妹，讓女童獨自在旁玩耍，唐男就在幼子面前，趁機抱起女童，作勢親吻，見女童轉頭閃避，才將女童放下，看到女童母親注意力仍在妹妹身上，再度抱起女童強吻，還疑似伸出舌頭，女童被放下後還頻頻擦拭嘴巴。

此時女童母親上前關心，但唐男竟趁女童母親轉身時，第三度強吻在欄杆上攀爬的女童，女童趕緊拉著母親繞著空地散步，最後再度回到空地，而唐男大膽背對女童母親，第四次強親女童，當場女童母親發現，嚇得趕緊制止，將女童抱回家。

事後女童父母越想越不對，在社區的臉書貼文提醒附近住戶，唐男也留言回覆，堅稱自己只有抱起女童玩耍，並無惡意，針對未先詢問家屬就抱孩子行徑致歉，但女童家屬事後調閱監視器，這才發現女兒在4分鐘內被唐男強吻4次，氣得報案提告。

警方表示，女童母親於本月22日前往警局報案，警方依規定受理，也開出報案三聯單，由於涉及強制猥褻幼童，當天已通報社工介入，並於26日傳喚唐男到案說明，全案目前由士林地檢署檢察官指揮偵辦中。