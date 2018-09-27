溪頭龜速三寶？賓士下山狂煞惹怨 警意外揪2違規

賓士休旅車行駛一五一線溪頭聯外道路，從外側車道進入主線未打方向燈。（取自臉書）

2018-09-27 18:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭重要聯外道路151線山路蜿蜒、路幅狹小，中央畫雙黃線禁止超車，往來車輛若遇慢車，只能乖乖排隊跟著「路隊長」前進，近日臉書就有網友PO文說，一輛賓士休旅車下山時，一路上幾乎踩著煞車，龜速前進，網友礙於雙黃線不能超車，只好鳴喇叭示意，但賓士車仍不禮讓。他將影片PO網，向網友討教解決之道，有網友酸說「三寶」，也有人建議拿影片去向警方檢舉。

網友貼文說，賓士車從外側車道進入主線時，就未打方向燈，而且整路踩煞車龜速前進，跟在其後縱使鳴喇叭示意，賓士車不讓就是不讓，網友還自稱是乖寶寶，不雙黃線超車，只好沿路跟著賓士龜速下去。

警方檢視影片後認為，當事路段路幅小，山道蜿蜒，理應減速慢行，即便網友宣稱已鳴喇叭要求禮讓，但若要以此當成「前車不禮讓」的理由來開罰，認定上恐有爭議，畢竟車道就只能容納一輛車通過，裁罰上較難成立。

但賓士車駕駛起步切進道路主線時，未依規定打方向燈，沿途也有違規跨越雙黃線，這兩項行為依據道路管理規定，各可開罰600至1800元；而檢視沿途路況，其實有一些路段可禮讓後車通過，呼籲用路人遵守標線規範，並適時禮讓，才能維持交通順暢與行車安全。