法院判「拆路還地」！建地買主討回權益 居民卻抗議了

胡姓地主標得宜蘭市新生路宜福段620地號一塊建地，卻發現部分土地竟是道路，向法院提出訴訟，宜蘭地院判決宜蘭市公所需「拆路還地」，引發周邊居不滿，今天到場抗議。（記者張議晨攝）

2018-09-27 20:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕胡姓民眾2014年購入宜蘭市新生路宜福段一塊建地，卻發現部分道路侵占到土地，胡女透過訴訟爭取權益，法院判決宜蘭市公所敗訴，需「拆路還地」，引發周邊里民不滿，認為道路若再拆除，路寬只剩2公尺，對交通衝擊巨大，揚言誓死反對，盼縣府、市公所介入解套；市公所指出，會再由法院召集協調會，協助解決兩方問題。

宜蘭縣政府2008年展開土地清查，發現宜福段620地號一塊建地屬無主地，縣府依照程序，於2014年間標售，標售面積近100坪，胡姓民眾以391萬購得。

胡姓地主標到後想興建房屋，申請鑑界後卻發現，建地旁的新生路有一半路幅、約10公尺長的道路範圍屬於她的土地，總面積約39平方公尺（約13坪）。

胡姓地主不滿，認為縣府標售前未完成鑑界，侵犯到她的土地權益，向宜蘭地方法院提出訴訟，地院認為主張有理，因道路屬市公所管轄，判決宜蘭市公所敗訴，需「拆路還地」。

宜蘭地方法院民事執行處派員到場履勘，卻遭到周邊里民抗議，新生里長蔡錦濤不滿說，這條路是周邊30戶里民進出要道，而且往來車輛眾多，若拆路還地，路寬將從5公尺縮減成2公尺，加上道路本就彎彎曲曲，恐對通行構成危險。

縣府評估，受影響道路長度約10公尺，原擬徵收南側約40坪農地，重新鋪設道路，但與農民協調半年未有結論。里民今天到場抗議，宜蘭縣議員林志鴻、楊順木認為，縣府應協助徵收一旁農地，或與地主討論可行方式，讓里民、地主雙贏。

「道路絕對不會縮減！」宜蘭市長江聰淵允諾，近期會由法院召開協調庭，邀地主、縣府、市公所、里民討論，公所會盡快跟縣府協調，朝徵收農地方向進行。

江聰淵說，道路徵收牽涉縣府及市公所權責，土地價購費用盼由縣府負擔，市公所則負責道路、溝渠工程費用，盼解決雙方困擾，讓爭議圓滿落幕。