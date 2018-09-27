剝光小隻馬OL性侵 壯男同事竟這樣辯…

2018-09-27 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣黃姓男子身高180公分、體重90公斤，身材壯碩，竟對身高約140公分、體重不到40公斤的女同事小花（化名）起色心，趁小花還他書之際，強行擄抱住她上下其手，體型嬌弱的小花無法脫身，直到拿起開瓶器的酒刀以死相逼，才掙脫黃男狼爪。苗栗地方法院認黃男犯強制性交罪，判處他4年2個月。

判決書指出，黃男與小花同在溫泉飯店工作，分別居住在飯店提供的男女員工宿舍；去年7月22日深夜，小花到黃男宿舍房間，要還向黃男借的書。小花與黃男短暫談話後，黃男突然將她強抱到大腿上，用身體壓住小花，脫去她的上衣、長褲及內褲，伸手撫摸她的胸部、下體，直到小花掏出身上的開瓶器，揚言以開瓶器中的酒刀自殺，黃男才做罷，小花趁隙奪門而出。

黃男不否認當天在宿舍有出手撫摸小花胸部及下體，但辯稱兩人有曖昧關係，並無強迫，況且小花大可呼救、逃跑，黃男聲稱，他對小花說「我不喜歡你」，小花就哭了，然後拿開瓶器想要自殺。

但法官認為，黃男身高180公分、體重90公斤，身型壯碩，而小花身高僅137公分、體重則為35至37公斤，身型瘦小，與一般社會女性平均身高體重相論，已屬較為纖弱體態，可想見力氣顯然無可與黃男抗衡。

法官認為，小花遭黃男壓制時，縱然施以全力也難以逃離，而且小花於法院審理中證述內容，前後一致，並無不符，也無支吾其詞或前後矛盾、神情有異之處，倘非親身經歷，應難以虛擬出如此細微的案件事實。

法官調查也發現，小花離開黃男房間後，手機忘了拿，蹲在宿舍旁停車場哭泣，被另一名女同事發現，小花在女同事陪同下，才敢回去向黃男取回手機及開瓶器。小花遭黃男欺負的事情曝光，飯店內部也進行調查，並請公司女員工陪同小花報警處理。