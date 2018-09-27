上國道遭檢舉違規 90天後才收到紅單傻眼…

2018-09-27 16:50

〔記者王定傳／新北報導〕侯姓男子去年12月開車行經國道1號北向31.9公里處（五股交流道）時，未依規定變換車道，遭人以行車記錄器攝錄畫面檢舉，侯男被罰3000元，他提出行政訴訟質疑，今年3月才收到紅單，整整90天，有無逾期？新北地院法官認為，檢舉人在7日內檢舉、舉發時間也未超過3個月，並無瑕疵，判他敗訴。

本案違規時間發生於去年12月7日，侯男從交流道的加速車道準備匯入主線外側車道時，沒保持安全距離就左切，以致影響原本行駛在外側車道的檢舉人，隔日檢舉人就拿違規影片檢舉，警方檢視後，認定違規屬實，於今年2月22日填單舉發，移由新北市政府交通事件裁決處處理，侯男被罰3000元。

侯男提訴質疑，他到今年3月6日才收到郵局掛號通知，「這會不會拖太長，太過久遠，而超過可檢舉時間？還是能無限上綱、無止境追訴？」他也認為，自己並無違規變換車道。

裁決處主張，當時檢舉人前方根本無足夠空間讓侯男切入，侯男沒打方向燈就直接左切，險象環生，且本案製單舉發日期為今年2月22日，通知單合法送達日期為3月7日，符合道路交通管理處罰條例所規定的3個月舉發期限。

法官依影片判定侯男在變換車道時，未保持適當安全距離及間隔，且檢舉人在隔日就檢舉，符合7日檢舉期限，本件舉發時間也沒超過3個月，依此判侯男敗訴。