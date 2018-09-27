活活餓死母、兄 逆子判無期定讞

2018-09-27 16:38

〔記者張文川／台北報導〕高雄市鳳山區51歲無業男子龔信綦，沉迷賭博電玩，花光中風母親積蓄，無法負擔老母與同為中風哥哥的療養費，去年5月將母、兄接回家，關在家裡活活餓死，焚香伴屍逾2週，還故佈疑陣寫遺書燒炭，直到衛生局上門噴灑登革熱防疫藥劑，發現屍臭才曝光，一、二審皆依殺害直系血親尊親屬罪與殺人罪，併判龔男無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，維持無期徒刑定讞。

法院審理時，龔男辯稱他是「加工自殺」，稱母親二次中風之前，手腳就不靈活，去年農曆年前母親在家裡交代，如果她二次中風就不要讓她再痛苦，辛苦一輩子不希望再受折磨、繼續痛苦，要他幫她解決；他還稱哥哥中風近10年，在2015年中秋節時曾跟他說，如果可以，就幫他解決自己，不希望再受痛苦。

判決指出，龔信綦因沉迷賭博電玩、線上遊戲、購買彩券，又因失業沒有固定收入，去年5月30日從養護中心接母、兄回家，6月2日中午起不再提供2人喝水和食物，龔母6月6日死亡，龔兄9日死亡，龔男為了故布疑陣，在母、兄房內撒鹽、蘇打粉和樟腦丸，掩蓋遺體臭味，用藍色膠帶把兩間房的門縫、窗戶與鑰匙孔封死，自己則在家中伴屍，焚香祭拜。

一、二審皆認定龔男先後殺害2人，殺兄判刑12年，弒母判無期徒刑，2罪併判無期徒刑；最高法院今認定，二審已詳敘證據的調查與取捨，和卷證相符。

量刑方面，二審審酌龔男與2死者是共同生活的一家人，竟因母、兄都中風，身體日漸虛弱，又因自身失業，沉迷賭博電玩等以致入不敷出，萌生拒養、殺人的犯意，以斷絕飲食方式餓死2被害人，犯罪情節重大。

但考量龔男沒有前科，並非習於犯罪或冥頑不靈之人，且仍有悔悟之心，且其他家屬於一審時已表明希望給龔男機會，因此未處極刑。最高法院認為量刑並無違誤法令，上訴沒有理由，駁回上訴定讞。