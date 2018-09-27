遊覽車撞工程車 越籍工人墜地受傷送醫

警方到場蒐證及釐清事發經過。（台灣國際緊急救難總隊提供）

2018-09-27 16:27

［記者陳賢義／台東報導］台東果菜市場員工舉辦1日遊，未料搭乘遊覽車昨夜11時多，返回途經台東市更生北路1座鐵路高架天橋，意外撞上台鐵外包商正在進行橋樑維修補強的工程車，1名站在工程車懸臂施工的越南籍胡姓男子應聲從4.6公尺的高處墜地，頭部及身體多處受創，遊覽車及工地包商對於肇事原因各執一詞，肇事原因警方調查釐清。

這起事故發生在昨夜11點多，1輛載滿台東果菜市場員工的遊覽車快樂出遊，未料結束1日行的旅程返回，行經更生北路1座鐵路高架天橋，撞上台鐵外包商正在施工做橋樑維修補強的工程車，路面煞車痕長達29.3公尺，轟然巨響不僅嚇壞了數10名覧遊覽車乘客，1名正在站在工程車懸臂纜車維修的越南籍胡姓男子，也不敵突來撞擊，從橋高約從4.6公尺的高處墜落，再撞上遊覽車後倒地，頭部及身體多處受創，意識立陷混亂。

「砰一聲，全部都起來了。」回憶事故發生當時，遊覽車乘客滿是驚慌，驚呼一聲巨響大家都往前跌，嚇死人了。

肇事原因兩造各執一詞，沈姓遊覽車駕駛指稱，當時工程正在施作，但外面沒有人指揮，看見時已來不及就撞上去。工地人員則表示，事發現場都沒有動過，遊覽車完全沒有減速，屆時檢視行車紀錄器就能還原真相。到底是遊覽車車速過快，還是施工單位標示及指揮未盡確實，警方將進一步調查，釐清責任歸屬。

突如其來的意外，造成鐵橋樑維修補工程緊急喊停。（台灣國際緊急救難總隊提供）