糊塗男將女兒補習費夾書丟棄 報警尋回

2018-09-27 14:38

［記者謝武雄／桃園報導］37歲的吳姓男子，平日工作就是駕著休旅車載客到機場，2年來共收了2萬元小費，昨天下午打算拿去繳交女兒補習費用，沒想到卻把錢夾在書裡面當垃圾丟掉，吳男發現後趕緊向警方報案，員警調出監視器畫面，發現是一名拾荒老婦人將裝有書本的紙箱撿走，詢問附近的資源回收場得知老婦住處，順利找回該書本及現金。

吳姓男子是大園一間租車場的員工，昨天下午在公司停車場清掃載客用的休旅車，由於車內要消毒便將車上物品先用紙箱裝著，放在一旁的垃圾集中處，但事後卻望老把車箱拿回車上，吳男回家後想起夾有2萬元現金的書放在紙箱裡，立刻跑回公司卻沒看到紙箱只好向警方報案。

桃園市政府警察局大園分局大園派出所巡佐李宜霖、警員葉慧君獲報後，立刻至現場調閱監視器，發現一名老婦有到該處回收紙箱，研判老婦作資源回收，經詢問附近的資源回收場查出老婦身分後立刻至其住處，員警說明來意後，老婦馬上將該紙箱找出來物歸原主，吳男清點後確認2萬元現金還在，才終於鬆了一口氣。

吳男表示，那些錢是他這幾年載客人往返機場時收到的小費，正打算拿去繳交國小女兒的補習費用，遺失的當下本來已不抱太大的希望，沒想到警方竟能迅速地找回來，讓他相當感謝。