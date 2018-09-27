父親參加健檢送命、詹姓牙醫追訴10年還未落幕

2018-09-27 14:36

［記者楊政郡／台中報導］有氣喘病史詹文忠97年到部立豐原醫院「健檢中心」，花4萬5千元進行健康檢查，進行主動脈攝影64切CT（電腦斷層檢查），家屬特別提醒父親有氣喘病，不能使用Inderal藥物（恩特來錠），但該中心護士卻還是依處分箋慣例拿恩特來錠給詹服用，引發氣喘發作，當天即無法進行其他檢查，下午不治死亡，此案家屬控告六名醫護人員均無罪定讞，台中高分檢認為法官認定互相矛盾，已向台中高分院提起再審。

豐原醫院公關室表示，全案已進入司法程序，一切尊重司法。

牙醫師詹金隆說，他父親詹文忠罹患氣喘20年，以藥物控制良好，10年前到豐原醫院「健檢中心」，好好的人進去，當天用救護車躺著載回家，當晚不治死亡，他認為該醫院有投錯藥疏失，該醫院竟說最多100萬元，不然就去告吧！他只想要真相，10年來纏訟，看清醫界嘴臉，自己身為醫師被不肖醫界人員無情霸凌，何況是一般民眾！

台中高分檢檢察官蔡宗熙說，本案關鍵在於醫生的處方箋，已註明有「MDNA」，有「MDNA」即表示護士可自行投藥，因此法官判護士是依醫師處方箋投藥，判無罪確定，但醫師依業務過失傷害判6月。但醫師不服上訴更一審時，醫師辯稱他當天請假，根本不在院內，護士投藥當然應詢問醫師，法官又判醫師無罪定讞。

蔡宗熙說，護士與醫師先後無罪定讞，可是兩者認定理由互有矛盾，總要有人要對「投錯藥」負責，怎可先後判無罪，已向台中高分院聲請再審。

詹金隆說父親有心肌梗塞、氣喘及慢性阻塞肺炎病史，多年來穩定控制，未曾發病，健康檢查前不論書面或口頭均叮嚀、勾選有氣喘病，且因本身是醫師，還特別註明不可使用恩特萊錠，就是怕這種情形發生，但還是發生了。一般民眾在進行電腦斷層時，心跳超過70下，健檢中心會讓民眾服用恩特萊錠，心跳會緩慢下來，有利於斷層掃瞄的清晰影像。

該健檢中心卻疏忽擅自給被害人服用該藥物，至當日急救無效死亡，卻沒有任何人需要負責，令人不服。

此案詹文忠死後，因家屬傳統保留全屍觀念，並未進行解剖驗屍，查明死因，事後難以追究業務過失致死罪，只能以業務過失傷害究責。