風城消防卓越救護 勇奪全國MCI競賽季軍

新竹市消防局及鳳凰志工組隊參加「2018第一線應變人員MCI競賽」，在台北市、新北市、新竹縣等縣市救護志工及民間團體共計12支隊伍中脫穎而出，以卓越救護水準與合作默契奪得季軍佳績。（記者王駿杰攝）

2018-09-27 13:34

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局及鳳凰志工組隊參加「2018第一線應變人員MCI競賽」，在台北市、新北市、新竹縣等縣市救護志工及民間團體共計12支隊伍中脫穎而出，以卓越救護水準與合作默契奪得季軍佳績。

消防局長李世恭指出，該競賽由財團法人台灣災難醫療隊發展協會於台灣CQB俱樂部舉辦，今年除各縣市救護志工外，還有六福村、小叮噹樂園等民間遊樂園團體組隊參加，共有十二支隊伍參賽，分別針對多重傷患處置、大量傷患檢傷及大量傷患情境綜合演練等3項目進行評比，競爭相當激烈。

李世恭表示，竹市參賽選手為第一大隊中山分隊員沈孝威及鳳凰志工隊張秀貞、蔡世文、周育葳、江淳誌等人組隊參賽，為贏得本次比賽，選手們利用下班時間集中訓練，訓練教官陳俊憲與陳恊志更犧牲輪休時間撥冗指導選手，培養絕佳的合作默契。

李世恭說，大量傷患事件簡稱MCI，指同一事件造成大量患者就診，處置過程比一般單純的救護案件還要複雜，包括現場傷病患的人數、病情嚴重程度及有無其他特殊危害的存在，還有現場救護人員急救處置技術、病患資訊清查、送醫分流管制、民力運用單位、其他支援單位整合與救護器耗材後勤補給等，須投入許多人力物力。

李世恭說，本次競賽獲獎，除顯示消防局EMT救護人員精湛的急救技術外，更是對消防局團隊合作默契的肯定。