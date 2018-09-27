自己的照顧者自己選 行政院通過「意定監護」草案

2018-09-27 13:35

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院27日通過民法「意定監護制度」修正案，民眾只要在受監護宣告前，與信任的人簽下意定監護契約，就可以在受監護宣告後，由該人擔任監護人，相較於現在由法院指定監護人，更具彈性。

法務部指出，我國現行的「法定之成年監護」制度運作多年，惟欠缺「意定監護」制度，相較於德國、美國、英國及日本等先進國家的「意定監護」制度已經具備，我國有必要建立該制度，以因應高齡社會來臨，期可減少身心照護及財產管理爭議，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足問題。

本次民法共增修10條，重點如下：

1、新增意定監護制度，意定監護受任人得為監護宣告的聲請人；並增訂輔助人及利害關係人亦得為聲請人。（草案第14條）

2、明定意定監護契約的定義，並規定受任人為數人時，除約定為分別執行職務外，應共同執行職務。（草案第1113條之2）

3、意定監護契約的訂立、變更採要式方式，即簽下白紙黑字契約，須經由公證人作成公證書才能成立，且於本人受監護宣告時，始發生效力。（草案第1113條之3）

4、法院做出監護宣告時，應以意定監護優先為原則，但有事實足認意定監護受任人不利於當事人，或有顯不適任之情事，法院得依職權選定監護人，不受意定監護契約限制。（草案第1113條之4）

5、當事人於法院為監護宣告前，得隨時撤回意定監護契約；監護宣告後，當事人有正當理由，得聲請法院許可終止之；受任人有正當理由，得聲請法院許可辭任其職務。（草案第1113條之5）

6、法院為監護宣告後，監護人有死亡、辭任、或不符合當事人最佳利益情形，法院得另行選定或改定監護人。（草案第1113條之6）

7、意定監護人的報酬，應自行約定；若未約定，得請求法院酌定之。（草案第1113條之7）

8、前後意定監護契約有相牴觸者，視為撤回前意定監護契約，以後者為主。（草案第1113條之8）

9、現行法規規定，監護人必須經過法院許可，才能處分當事人的動產與不動產，草案新增除外條款，即只要當事人同意監護人幫忙處分財產，並明文寫在意定監護契約中，那就不用再透過法院裁准。（草案第1113條之9）

10、其他有關意定監護事項，準用成年人監護之規定。（草案第1113條之10）