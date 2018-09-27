享悅集團代操期貨15億案 查扣賓利、保時捷將拍賣

檢調偵辦享悅公司吸金案查扣的賓利名車。（記者陳慰慈翻攝）

2018-09-27 13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦享悅財務顧問股份有限公司涉嫌吸金8000萬元及代操期貨交易保證金15億元案，查扣集團28歲魯姓主嫌價值約200萬元保時捷跑車，及25歲文姓操盤手名下價值約千萬元的賓利GT SPEED，2女同意於偵查中變價，拍賣所得將用於賠償被害人損失。

檢調調查，楊男原在挑替創意設計公司任職，以借款投資不動產為名義，打出「保本」、「每月固定配息4%」等口號，吸引民眾投資，之後楊男與28歲魯姓前女友創立享悅公司，挑替公司黃姓負責人則擔任享悅監察人，另以「勝率極高、高額獲利」為噱頭，鼓吹民眾投資期貨，並透過老鼠會方式拉下線，直到去年5月，楊男解散公司，有被害人拿不到紅利才得知被騙，魯女則跟楊男分道揚鑣，繼續跟文姓、王姓操盤手代操地下期貨至今年5月。

長相清秀的文女在集團擔任操盤手，因稚氣未脫，檢調原懷疑她另找人代操盤，後來調查發現，文女雖非財經相關科系畢業，但年紀輕輕就熟悉期貨交易市場，據悉，她個人代操期貨交易保證金就逾10億元，幾乎每天在期貨市場買進、賣出，投資如獲利抽佣高達6成。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志昨指揮調查局新北市調查處，兵分六路搜索楊男等人位於新北市、台北市等公司及住處搜索，查扣交易資料、本票、帳戶存摺、電磁紀錄等資料，依違反銀行法、期貨交易法約談楊男等人到案。

據悉，楊男等人對犯行均坦言不諱，檢方今凌晨訊後諭令魯女、文女各以100萬元交保、楊男則限制住居、挑替公司黃姓負責人則以5萬元交保。