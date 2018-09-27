舉頭三尺有「這項科技設備」彩券詐犯3小時被逮驚呆

2018-09-27 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕「怎可能這麼快就找到我」！台中市黃姓男子前天到西屯區一家彩券行買了5萬元彩券，尚未付帳見未中獎偷偷騎車離去，警方唯恐他故技重施，透過「車行軌跡辨視系統」很快鎖定黃男正在出沒地點趕往逮人，壓根沒想到犯案三小時後警方就找上他的黃男，當場驚呆束手就擒。

台中市第六分局市政派出所當天接獲轄內一間彩券行報案，29歲黃男到店內買了5萬元彩券，表示因身上現金帶不夠，稍後會去提款機領款後過來付款藉此取信店員，一開獎發現未中獎，便趁店員忙碌之際偷偷騎車落跑。

警方調閱店內監視器過濾，發現黃男稍早才以相同手法行騙轄內另間彩券行，研判他故技重施的機率相當高，為防止造成其他彩券行持續受騙，立即將黃男的機車車號輸入搭配路口監視器建構的「車行軌跡辨視系統」，果然發現黃男正在北區天津路及北平路一帶遊蕩鎖定派員趕往。

警方隨後果然在該區塊發現騎車黃男身影，利用他停等紅燈時上前逮人，壓根沒想到犯案3小時後警方就找上他的黃男，當場驚呆束手就擒還滿臉訝異，「怎可能這麼快就找到我」！警方則斥責他，人在做天在看，舉頭三尺有神明，莫做壞事膽顫心驚。

警方查出黃男目前無業卻生性好賭，透過下注大筆金額，再跟彩券行表示他目前現金不夠，等領完錢再付帳等方式行騙賺生活費，訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，並呼籲其他遭騙商家指認。