向運將強收規費 竹聯幫地隆會長涉恐嚇取財起訴

2018-09-27 12:49

〔記者錢利忠／台北報導〕綽號「貢丸」的竹聯幫地隆會會長盧俊霖，涉嫌勾結運將江壽銓、林耀德、俞宥成等同夥，長期霸佔台北捷運忠孝復興站外的計程車排班載客區，按月向運將強收規費3000元；盧、江2人不認罪被羈押至今，台北地檢署今天依恐嚇取財得利罪起訴盧嫌等6人。

檢方調查，自106年4月開始至今年5月間，盧嫌看中北捷忠孝復興站外，有基隆客運開往九份班次的站牌，為了跟客運搶客，找來江壽銓、林耀德等排班運將佔地為王，並強行向有意排班載客的運將，收取每月3000元規費。

有2名外來的運將不滿自己每月省吃儉用存下的辛苦錢，竟還被黑道扒一層皮，委屈地向刑事局報案提告；此外，另有1名從基隆載客至北捷忠孝復興站外的運將，因沒繳規費而被在地的運將刁難，也氣得提告。

檢方查出，盧俊霖有替排班運將成立LINE群組，並由江壽銓負責向運將收取規費，旗下有將近20名運將有繳規費，這些運將不僅能享受優先載客的特權，還曾受邀出席竹聯幫在新北市板橋區某餐廳所舉辦的春酒。

盧俊霖、江壽銓等人庭訊時均否認違法，辯稱收規費是業界生態，各地的排班計程車都會面臨類似情況，並指群組內的運將都是為了排班方便才自願繳錢，沒有強迫等不法情事。

檢方認為，盧俊霖等人至少違背2名運將的意願強徵規費，已涉恐嚇取財得利，今起訴後將向法院聲請宣告沒收不法所得；另外，由於盧俊霖旗下的排班運將，都是開計程車維生，而非從事黑幫等不法，因此無法以組織犯罪防制條例論罪。