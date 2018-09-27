7旬婦恍神逆向撞機車傷4人 2童進加護病房

2018-09-27 12:45

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市一名74歲蔡姓婦人，昨天深夜駕車行經大里仁化路時，疑似因恍神將車子逆向開往對向車道，撞上由戴姓男子騎乘，車上並載有24歲黃姓女子和年紀分別為5個月大和1歲9個月的兒子，黃女和戴男身體多處擦挫傷無大礙，不過2名男童1名頭部顱骨折、1名硬腦膜下出血、肝損傷，傷勢嚴重都在加護病房觀察，警方表示2名駕駛都無酒駕，詳細肇事原因需進一步釐清。

台中市消防局26日晚上9點49分接獲報案，指稱大里仁化路百姓公廟附近，1輛汽車和機車發生車禍有多人受傷，立刻派遣仁化、十九甲、霧峰等分隊到場救護，抵達時發現26歲戴姓騎士和黃姓女子身上多處擦挫傷、意識清楚，另2名同樣坐在機車上的男童也都受傷，立刻將4人送醫急救。

中山附醫指出，黃婦臉部、四肢擦傷，左胸、左背、左上腹挫傷，5個月大男童則有顱骨折、嗜睡，到院時發生抽筋，經急救後送加護病房，目前以降壓劑治療，有生命危險；另轉送中國附醫1歲9個月的哥哥，檢查發現硬腦膜下出血、肝臟撕裂傷，醫師先進行腦部手術引流出血，並放置腦壓監測器觀察，肝臟出血經檢查目前未持續出血，生命跡象穩定，送進加護病房觀察，不過仍有生命危險。

2名男童的家人，今天則在臉書《大里人聊天室》po文，感謝昨晚所有協助的路過民眾和醫護消防人員，並希望大家能替2個小朋友集氣度過難關。

霧峰分局交通分隊王世建小隊長今天表示，肇事的蔡姓婦人指出，當時準備開車往竹仔坑方向，行經該處時突然恍神，車子就開往對向車道撞上機車，騎機車的戴姓騎士則說，當時往大里橋方向行駛，突然看見對向一輛車逆向衝過來，來不及閃就被撞上，2人經酒測都無酒精反應，詳細肇事原因需進一步釐清。