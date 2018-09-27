棄置廢溶液還迫人頂罪 環保公司兄弟檔收押了！

檢警在關廟區掩埋現場發現棄置的廢溶液已溢漏導致土壤變色。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-27 12:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢警追查得知有不肖事業廢棄物清除公司的歐姓業者，請其擔任公司大貨車司機的歐姓胞兄把大量未處理完成的廢溶液載到台南關廟、六甲、佳里等偏僻區掩埋棄置，涉嫌污染土地；歐姓業者還涉脅迫他人出面頂罪。昨天檢警收網、起出3千餘桶廢溶液，歐姓業者兄弟兩人都被收押禁見。

南市警玉井分局於去年12月間在楠西區發現有不肖業者將有害廢溶液以桶裝方式棄置在偏僻山區致滲漏於土地內，經查出面坦承犯案者供稱是遭在高雄市大寮區經營乙級事業廢棄物清除機構的歐姓業者脅迫出面頂罪。

警方即報請台南地檢署檢察官陳竹君指揮偵辦，歷時逾半年蒐證，發現歐姓業者是高雄市大寮區的乙級事業廢棄物清除環保企業社負責人，他先透過吳姓人士租下位在高雄市大寮區、屏東市工業路及屏東縣萬丹鄉等地的閒置廠房。

歐嫌再請擔任公司司機的胞兄駕駛大貨車，從位於屏東縣枋寮鄉屏南工業區內的乙級事業廢棄物處理機構聿陽科技公司及其他不詳處所，把未處理完成的廢溶液載運到上述廠房存放，再把存放處的廢溶液載到台南市關廟區、六甲區、佳里區、左鎮區、楠西區等地掩埋或棄置。

陳竹君檢察官於25日指揮刑事局、南市、屏東警方與環保單位共百餘人，兵分17路搜索，共傳喚、拘提14人到案，扣得大貨車1輛及在上開堆置及掩埋地點查獲總數量達3000餘桶的廢溶液。檢察官訊問後，認為歐氏兄弟兩人涉犯廢棄物清理法、恐嚇等犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見並均獲准，其餘9名被告均請回。

對於棄置的廢溶液是否有污染土地？南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，檢方已採樣進一步化驗溶液成分與有無毒害性，會深入追查土地污染情形及有無其他共犯。

相關影音