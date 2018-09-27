健身教練自撞電桿身亡 父哀痛求行車紀錄器

發生事故路段是一處彎道。（記者許國楨翻攝）

2018-09-27 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在健身房擔任教練的陳姓男子，昨下午騎車上班途中行經工業區一處路段時，疑失控自撞路邊電桿，因撞擊力道猛烈除機車幾乎全毀，陳男經送醫仍因傷重宣告不治，陳父接獲噩耗哀痛不已，懷疑有外力導致兒子自撞身亡，但因該路段沒有路口監視器，陳父希望有過往駕駛提供行車紀錄器釐清事故原因。

這起事故發生在昨天下午1時28分許，在健身房擔任教練的24歲陳男當時騎車由工業區12路沿工業區一路往工業區11路方向行駛，疑因過彎時車速太快失控，連人帶車自撞路邊電桿，附近工廠員工聽到劇烈撞擊聲外出察看，驚見陳男已倒臥血泊，趕緊打 119報案。

警方獲報趕往處理，只見機車幾乎被撞成一堆廢鐵，連安全帽都破裂，顯見撞擊力道猛烈，現場機車零件散落一地，令人怵目驚心，陳男經送往醫院急救，仍因頭部受創全身多處骨折，經搶救仍宣告不治。

陳父哀痛表示兒子稍早才自西屯路住處騎車外出，準備到健身房上班，沒想到竟接獲噩耗簡直不可置信，懷疑當時有外力介力導致兒子機車失控才自撞電桿身亡，希望有路過的熱心駕駛提供行車紀錄器。

警方表示，陳男酒測值為零，初步分析研判因超速失控自撞，但因該路段沒有路口監視器，除會再次到現場勘查並呼籲民眾提供行車紀錄器，同時已報請檢方會同法醫相驗釐清死因。