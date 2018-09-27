鴻海集團爆內鬼 駐中國主管盜賣iPhone測試機2000支

鴻海富士康大樓外觀（資料照）

2018-09-27 12:07

〔記者楊國文／台北報導〕鴻海集團有內鬼！鴻海派駐中國深圳觀瀾廠區副理蔡一偉，2013年7月起跟8名中國職員以夾帶等手法私吞2000支美商蘋果iPhone 5、iPhone 5s測試手機，再販售牟利，蔡男獲取新台幣846萬餘元犯罪所得，高等法院認定蔡男利欲薰心，嚴重危害鴻海商譽，可能造成其流失客戶或承擔違約風險，惟考量蔡已繳回犯罪所得，今依業務侵占罪判蔡男2年4月。可上訴。

高院判決指出，47歲的蔡一偉自2002年起，被鴻海公司派駐中國深圳觀瀾廠區所投資設立的富華泰薩業有限公司數位產品事業群，擔任量產工程驗證部門（PRQ部門）資深副理，為該單位的最高主管，負責處理鴻海為美國蘋果生產iPhone手機量產製造前的測試、驗證、報廢等工作。

蔡一偉明知其職務上掌管的iPhone 5、iPhone 5s測試用手機，均無商品序號，不允許流入市面銷售，該批測試機經美商蘋果付款後，依正常流程均應於辦保稅區的稅務作業（即所謂「繞港作業」）後，須全部報廢銷毀，蔡男認為鴻海當時未嚴格控管PRQ部門倉庫內的測試機數量，竟從2013年7月起到2014年12月止，在富士康觀瀾科技園區的廠區，與中國籍的8名部屬于曉梅等人共謀，由于曉梅申報測試機的報廢作業後，另七人則分別以隨身夾帶步行、搭乘交通車，或駕車攜離廠區等手法，將2千支iPhone 5、iPhone5s測試手機拿出廠外，再到深圳華強北商場，以每支1000元人民幣不等價格兜售。

據調查，蔡男共分得人民幣168萬餘元、定存的人民幣孳息37306元，折合新台幣846萬餘元，另外，中國籍共犯各分得26萬元至71萬元人民幣，已遭中國法院判刑。蔡男獲悉中國公安查犯此案，急忙趕回台灣，多次將鉅款交給母親、姊姊，蔡後來被鴻海總部約詢時自白犯罪，一審時並繳回全部犯罪所得，一審判他2年6月。