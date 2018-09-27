史上最倒楣！哈菸碰到槍 原來竟是認錯人‧‧‧

2018-09-27 11:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只是走出家門抽根菸，竟然就被槍桿子抵住腰索討跑路費，這如同電影般的劇情，原來是烏龍一場！

彰化縣鹿港警分局偵查隊長蕭志旺表示，南投縣38歲蔡姓男子因為平時無業，又缺錢花用，吸毒販毒維生，在參加社團活動時，聽聞有位住在鹿港開賓士車的「好野人」，就心起歹念，想要籌措「跑路費」，因此日前夥同57歲彰化線西陳姓友人開車帶槍到「賓士男」住家附近埋伏。

警方調查發現，蔡男只聽說「賓士男」家境闊綽，也沒見過本人，更不知道正確地址，當「賓士男」的林姓鄰居步出家門，緩緩點上一支菸時，蔡男認為機不可失，快步向前，拿槍抵住林姓男子的腰部說「欠債要還」，要求進入住宅再談。

警方指出，林姓男子雖然被人亮槍，驚慌之餘力保鎮靜回應「沒欠人錢」，並提醒「這附近監視器很多，不要開槍，不然會快就被抓到」，但蔡男、陳男不理會，仍推著林姓男子往住家方向走，剛好林姓男子養的狗隔著門狂吠，林姓在假裝開門之際，馬上拔腿就跑，蔡男擔心被狗咬，又怕開槍被監視器錄下來，只能跟陳姓友人開車逃跑。

飽受驚嚇的林姓男子隨即報案，警方調閱監視器發現作案車輛，先後在線西、南投追查到陳男與蔡男，共起出1支改造手槍、1支制式手槍，17顆子彈，以及毒品安非他命、海洛因，全案以毒品、槍砲、 妨害自由等罪嫌移送偵辦。

警方表示，「賓士男」與被害的林姓男子，兩人年紀相近，身材也差不多，彼此是鄰居，作案男子事後發現自己「找錯人」，當場愣住，不發一語。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音