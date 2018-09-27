花光亡妻百萬保險金包養女人 他殺死情婦被判16年

林男刺殺陸女多刀，陸女當場死亡，台中地院依殺人罪判16年，褫奪公權8年。圖為台中地院。（資料照）

2018-09-27 11:07

［記者楊政郡／台中報導］台南市林男的前妻死後，保險公司給付百萬保險金，林男卻拿去以每月3萬元包養陸女，林男花光保險金後，財力出現窘迫，陸婦想另結新歡，今年農曆除夕當天，林男帶陸婦北上台中市找錢，但討不到債，陸婦沒耐心陪他瞎晃，激林男說，她行情好，可以去找別人，林男氣憤持水果刀朝裸身躺在床上的陸婦刺殺多刀當場死亡，再自殘4刀沒死，台中地院依殺人罪判16年，褫奪公權8年。

判決書指出，林男（56歲）從2016年11月起與陸婦交往，按月給付3萬元包養陸婦，且生活費、旅費都是林支出，一年多來花光前妻死亡保險金百餘萬元，2018年元月林男就付不出錢，但忌妒心使然，林曾跟蹤陸婦，發現陸婦與賴男（每月也給陸婦3萬，兩男彼此不認識）早已交往3年餘，還是「先進」，且陸婦檯面上還透過媒人積極要找男人約會，顯然是想多找些生活靠山。

林男又妒又恨，沒錢當不了大爺，今年農曆年節前，台中友人告知投資茶壺生意，拍賣約有18萬酬金，就帶陸婦到台中要拿錢，今年2月14日兩人入住沙夏精品汽車旅館，打了60幾通電話，傳了數十通LINE，江姓友人找不到上手，無法給林男酬金，最後根本不敢接林的電話。

林男拿不到錢，陸婦則是一副「沒錢免談」，還激林男說，她行情好，可以去找別人，兩人發生嚴重爭吵，林趁陸婦裸身躺在床上，持水果刀壓制後朝頸部刺殺多刀，陸婦失血過多當場死亡，林男事後自殘4刀、刀柄斷裂，還打破紅酒瓶刺肚子，造成小腸外露，此時櫃台打電話上來查詢，林男告知他殺人，櫃檯人員協助報警，發現陸婦已死亡。

林男坦承一時情緒失控殺人，他一年多沒工作，台中地院依殺人罪判16年徒刑，褫奪公權8年。

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