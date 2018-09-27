警不扮快遞改扮「抓漏」工人 中市安居專案再奪六都之冠

2018-09-27 10:43

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於以往扮快遞或是送批蕯、飲料店員工探路手法，常遭藏身社區大樓的高敏感度毒蟲或藥頭識破導致查緝不易，台中市警局執行第二波安居專案煞費苦心，期間改由便衣員警扮「抓漏」工人在保全員裡應外合下，查獲毒趴及毒窟並溯源逮上游藥頭，因績效卓著再次奪冠，昨接受政院表揚。

台中市警局自今年6月至8月底為止，執行全台同步為期82天的第二波安居緝毒專案，針對查緝不易的社區大樓、販毒與施用以及毒品交易的各處熱點實施強力掃蕩，其中一位在社區服務逾17年之久的管理員，透過與警方建立的反毒通報網絡LINE傳來「A棟10-3可能吸毒，住戶聞到塑膠味，出入複雜，晚上8、9點就可聞到塑膠味」。

警方在勘查過程中唯恐打草驚蛇，捨棄以往扮快遞或是送批蕯、飲料店員工探路的手法，配合該名經驗老道的保全員裡應外合，期間一旦撞見住戶便自動介紹便衣警察是「抓漏」工人順利蒐證，進一步查獲毒趴及咖啡包等毒品，並溯源查獲藥頭羈押。

在警方窒息式查緝下，共計查獲製造、販賣、運輸毒品藥頭215人（含少年8名），查扣各類毒品22萬多公克，販毒所得348萬多元等贓證物，不論在查緝藥頭數量及聲押與准押率等都有相當優良表現，再度蟬連六都第一名。

副局長邱銘光昨代表到政院受獎接受表揚，另個人績效績優部分，烏日分局偵查佐陳維智在社區、大樓破獲大麻製造工廠案（查扣毒品大麻331株、大麻成品3包682公克），市刑大偵七隊偵查佐陳孟伯則破獲跨境走私運毒案（查扣K他命126包111.454公斤），績效卓著也獲邀受獎。

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