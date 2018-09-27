新加坡名醫跨海送定情禮？58歲寂寞婦人借錢匯款

因婦人不斷低頭滑手機，引起台銀行員注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。（記者劉慶侯翻攝）

2018-09-27 10:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕詐騙集團在網路上擷取新加坡外科名醫Pierce Chow的照片，以亂槍打鳥方式在各聊天室搭訕女性。結果58歲陳姓婦人掉入溫柔陷阱，誤信對方誆稱已寄送昂貴的定情禮品，但卡關在土耳其，需繳交鉅額罰款才能領件，陳婦興沖沖地跑去匯款，被警發現攔阻，才知受騙。

警方表示，家住新北市的的陳姓婦人，是在聊天室遇到自稱加坡外科醫生的Pierce Chow勾搭，因交談甚歡，互留LINE連絡方式。結果陳婦在對方不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢下，以為對方深愛著她，也完全相信對方任何說詞。

日前，冒用Pierce Chow身分的歹徒，又誆說從西班牙船上寄了一個禮物，裡面還有大量現金給她當作見面禮，但這個禮物因故卡在土耳其海關，必須繳交美金4950元（約新台幣15萬）的罰款才可以放行。

同時間內，歹徒一邊假裝醫生、一邊假裝快遞公司，分飾兩角來對婦人洗腦。並騙稱只要交完罰款，快遞公司就可以馬上把禮物送到台灣。

陳婦在歹徒不斷甜言蜜語洗腦下不疑有他，身上錢不夠，還轉而向地下錢莊借錢，深信只要把4950元美金匯過去，就能得到這醫生送給她的禮物。

陳婦最後在20日下午1時許，依照對方指示至台灣銀行板橋分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起台銀行員的注意，立即通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

婦人一度對警方的查詢保持警戒心，直到警方提出諸多不合理的疑點，並質疑這個醫生人在海上怎麼可能寄東西出來，而且東西從西班牙寄出，卻卡在土耳其海關，十分不合理。陳婦細想才卸下防禦心。

此外，經由台銀行員以「洗錢防制查詢系統」細心查證，這個土耳其銀行帳戶已被列為警示帳號。在保七員警與台銀行員不斷勸說下，婦人才明白這是一場網路交友詐騙，不斷感謝保七員警和台銀行員的協助幫忙。

相關影音