空軍活動中心地上權案逆轉 南山提訟遭駁回

2018-09-27 10:20

〔記者溫于德／台北報導〕台北市仁愛路三段的空軍活動中心地上權本月3日開標，吸引元大銀、南山、新光人壽、全球人壽及富邦人壽五家業者競標，最終雖由元大銀以82.01億元得標、擊退南山，但南山認為，開標程序不符投標須知公告規定，向台北高等行政法院聲請停止執行，今日已遭附理由駁回，可抗告。

北高行認為，行政機關代表國庫出售或出租公有財產時，並非行使公權力對外發生法律上效果之單方行政行為，簡言之「非行政處分」，應屬私法上契約行為，若當事人有爭執，依規定應循民事訴訟解決。

而國產署招標、決標空軍活動中心，應屬「非公用」土地設定地上權之行為，南山也自承，地上權設定非基於公用目的等原因，因此認定，該筆土地確為國產署將「非公用」之私有財、設定地上權的私法行為，並非基於公法關係、以官署地位，對外作成行政處分。

回顧本起「逆轉」案，國產署3日下午1時30分先到郵局領取投標文件，5家廠商卻只領回4封標單，並將標單資訊陸續登錄電腦，此時南山以75.59億元得標；但在場的元大銀人員隨即抗議，並拿出上月31日郵遞投標文件證明有投標，國產署才發現元大銀「標單失蹤」、還是最高價的標單。

國產署立刻確認才知是郵局人員疏失，依郵戳日期、時間判斷，元大銀確實在期限內投標、應認有效標單，但因郵局人員未將元大銀標單放進「標單專用箱」，才導致國產署人員收件時，僅取得南山等4份標單。