防檢局副局長施泰華心臟手術大出血 今晨逝世

2018-09-27 09:41
防檢局副局長施泰華今晨逝世。（記者吳欣恬翻攝）
〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會防檢局副局長施泰華昨（26）上午7時進行心臟瓣膜修補手術，術中發生動脈剝離大出血，醫院發出病危通知，經過搶救於昨日晚間9時許移入加護病房，今（27）日凌晨2時家屬決定停止急救，上午6時32分過世，享壽60歲。
施泰華畢業於國立海洋大學食品科學系碩士，台大獸醫學系博士肄業，曾任防檢局新竹分局長，現任防檢局副局長，同時也擔任防檢局發言人工作，為我國最高防疫獸醫官。
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防檢局副局長施泰華今晨逝世。（記者吳欣恬翻攝）
〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會防檢局副局長施泰華昨（26）上午7時進行心臟瓣膜修補手術，術中發生動脈剝離大出血，醫院發出病危通知，經過搶救於昨日晚間9時許移入加護病房，今（27）日凌晨2時家屬決定停止急救，上午6時32分過世，享壽60歲。
施泰華畢業於國立海洋大學食品科學系碩士，台大獸醫學系博士肄業，曾任防檢局新竹分局長，現任防檢局副局長，同時也擔任防檢局發言人工作，為我國最高防疫獸醫官。